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Медведев поздравил российских спортсменов с медалями Паралимпиады

Спорт
17 марта, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Российские атлеты на данный момент завоевали 24 медали на Играх в Пхёнчхане

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских спортсменов Валерия Редкозубова, Марту Зайнуллину, Михалину Лысову и Екатерину Румянцеву с медалями Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане. Поздравительные телеграммы опубликованы в субботу на сайте правительства.

Румянцева и Лысова завоевали серебряные награды в лыжной гонке на 7,5 км, бронзовые награды выиграли лыжница Зайнуллина (гонка на 5 км) и горнолыжник Редкозубов (слалом).

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"Вы показали прекрасный результат в сложнейшей лыжной гонке на 7,5 км классическим стилем. Добыли в общей сложности уже пятую призовую награду в Южной Корее. <...> Уверен, впереди у Вас еще много выдающихся стартов и красивых побед", - говорится в поздравительной телеграмме Румянцевой.

В телеграмме Редкозубову премьер-министр отметил, что спортсмен продемонстрировал силу воли и мастерство. "Вы смогли пробиться в призовую тройку, чем обеспечили себе вторую награду в Южной Корее. Гордимся и радуемся за Вас. Ждем от Вас дальнейших спортивных побед", - говорится в сообщении.

Говоря о бронзовой медали Зайнуллиной, Медведев подчеркнул, что эта награда стала "заслуженным результатом многолетних тренировок, целеустремленности и веры в себя". Лысову премьер-министр отметил как "самоотверженного человека, который в совершенстве владеет своим мастерством, умеет ставить цели и преодолевать себя, по-настоящему любит спорт".

На Играх-2018 под паралимпийским флагом соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские атлеты на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых), занимая второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

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