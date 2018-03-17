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Левитин: российские паралимпийцы показывают достойный результат на Играх в Пхёнчхане

Спорт
17 марта, 14:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Атлеты из России на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете

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Вице-президент ОКР Игорь Левитин

Вице-президент ОКР Игорь Левитин

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские паралимпийцы показывают достойный результат на Играх в Пхёнчхане, несмотря на трудности и препятствия, с которыми спортсменам пришлось столкнуться. Об этом ТАСС заявил помощник президента РФ, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

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Российские спортсмены выступают на Паралимпийских играх в Пхёнчхане в нейтральном статусе и в усеченном составе в связи с дисквалификацией Паралимпийского комитета России (ПКР).

Отвечая на вопрос о том, являются ли высокие результаты показателем стойкости духа и характера российских спортсменов, Левитин сказал: "Это так".

"Конечно, мы следим за соревнованиями, в понедельник будем встречать спортсменов. Та команда, которая поехала на Паралимпийские игры, показывает достойный результат. Будем поздравлять их обязательно", - добавил собеседник агентства.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

Игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.

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