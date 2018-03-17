Российские атлеты в полном составе примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Российские участники Паралимпиады в Пхёнчхане примут участие в церемонии закрытия Игр в полном составе. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Все наши спортсмены собираются пройти на церемонии закрытия Паралимпиады, - сказал Рожков. - Возможно, что церемонию могут пропустить два-три керлингиста-колясочника, поскольку им уже 19 марта предстоит сложный перелет, поэтому уже вечером 18 марта они планировали выехать в Сеул, чтобы в понедельник присоединиться к команде уже в аэропорту".

Церемония закрытия начнется 18 марта в 14:00 мск. Паралимпийский флаг, под которым выступают российские участники Паралимпиады, понесет волонтер.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).