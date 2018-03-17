Российский дзюдоист Куржев стал третьим на турнире "Большой шлем" в Екатеринбурге

ТАСС, 17 марта. Россиянин Уали Куржев завоевал бронзу в весовой категории до 73 кг на турнире серии "Большой шлем" по дзюдо в Екатеринбурге.

Победу одержал представитель Монголии Цэнд-Очирын Цогтбаатар, победивший в финальной схватке Фердинанда Карапетяна из Армении, еще одну бронзу завоевал итальянец Фабио Басиле.

У женщин в весовой категории до 63 кг победу одержала японка Аими Ноути, серебро у голландки Юл Франссен, бронза - у француженки Мелье де Синтио и итальянки Эдвиге Гвенд. Российская дзюдоистка Камила Бадурова заняла седьмое место.

В первый день соревнований российские дзюдоисты завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали. Хозяева турнира идут в общекомандном зачете на втором месте, лидируют японцы - 3-0-3, на третьем месте дзюдоисты Монголии - 1-0-2.

Во второй день состязаний, 18 марта, будут названы имена победителей и призеров в весовых категориях 81, 90, 100 и свыше 100 кг у дзюдоистов и 70, 78 и свыше 78 кг - у дзюдоисток.