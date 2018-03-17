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Дзюдоист Абдулжалилов получил травму шеи в первой схватке турнира серии "Большой шлем"

Спорт
17 марта, 18:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, марта. /ТАСС

Спортсмен завоевал бронзу в весовой категории до 66 кг

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Российский дзюдоист Абдула Абдулжалилов получил травму шеи в первой схватке турнира серии "Большой шлем", который проходит в Екатеринбурге. Об этом спортсмен сообщил в субботу ТАСС.

Абдулжалилов завоевал бронзу в весовой категории до 66 кг.

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"Я в начале [первой] схватки упал на шею, травмировал ее, и после этого у меня все онемело, я еле собрался с силами и победил. Вроде бы она была легкой, но с другой стороны, самой тяжелой - просто этот момент перетерпеть было очень тяжело. Учитывая форму, я доволен результатом", - сказал Абдулжалилов.

Спортсмен добавил, что мог бы сделать больше, но полученная травма мешала собраться. "Тяжело было собраться, все сильно болело. Сейчас шею зафиксировали, дали обезболивающее", - уточнил Абдулжалилов.

В свою очередь российский дзюдоист Уали Куржев, который занял третье место в весовой категории до 73 кг, считает, что выиграть медаль более высокого ранга ему помешала ошибка в полуфинале.

"Честно говоря, рассчитывал на большее. В полуфинале я немного сам ошибся, но думал, что будет минимум финал. Что есть, то есть, этому тоже доволен, идем дальше. Проблема в том, что [в полуфинале] я уже поверил, что выиграл, и сам в конце ошибся, сам себя наказал", - отметил Куржев в беседе с ТАСС.

О турнире

Турнир серии "Большой шлем" проходит в Екатеринбурге 17-18 марта. На турнире 320 спортсменов из 34 стран мира разыгрывают 14 комплектов наград. Сборную России представляют 56 спортсменов.

В первый день соревнований сборная России завоевала шесть медалей - одну золотую, две серебряные и три бронзовые.

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