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Кравцов: конькобежка Фаткулина имеет большой потенциал для продолжения карьеры

Спорт
19 марта, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Накануне 28-летняя спортсменка сообщила, что намерена сделать паузу в карьере по окончании сезона

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Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады-2014 по конькобежному спорту россиянка Ольга Фаткулина имеет большой потенциал для продолжения спортивной карьеры. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

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Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил Фаткулину на Олимпиаду в Пхёнчхане. В декабре 2017 года Фаткулина заявила о том, что может завершить карьеру после текущего сезона. Накануне 28-летняя спортсменка сообщила, что намерена сделать паузу в карьере по окончании сезона.

"Разговаривал с Ольгой в Минске, у нее действительно есть такое желание. Но я бы не стал сейчас это обсуждать, поскольку у нее накопилась большая усталость, был непростой сезон. Она готовилась к Олимпийским играм, но потом случился сбой. Было потрачено много моральных сил", - сказал Кравцов.

"Мне кажется, что ей нужно дать время на перезагрузку, возможно, через месяц решение будет более взвешенным, - продолжил собеседник ТАСС. - Сейчас она руководствуется эмоциями. Заканчивается олимпийский цикл, накопилось много усталости, определенная опустошенность наступает у всех. Особенно, когда ты готовился к главному старту, а попасть на него не смог".

"У Ольги есть еще достаточно большой потенциал, мы верим в нее, но окончательное решение будет за ней", - заключил глава Союза конькобежцев России.

МОК 24 ноября пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх серебряную медалистку Олимпиады в Сочи Фаткулину и участника Игр-2014 Александра Румянцева, а также аннулировал их результаты с ОИ-2014. В марте вынесенная панель Спортивного арбитражного суда отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров, включая Фаткулину и Румянцева, на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане.

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