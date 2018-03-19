Кравцов: конькобежка Фаткулина имеет большой потенциал для продолжения карьеры

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады-2014 по конькобежному спорту россиянка Ольга Фаткулина имеет большой потенциал для продолжения спортивной карьеры. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил Фаткулину на Олимпиаду в Пхёнчхане. В декабре 2017 года Фаткулина заявила о том, что может завершить карьеру после текущего сезона. Накануне 28-летняя спортсменка сообщила, что намерена сделать паузу в карьере по окончании сезона.

"Разговаривал с Ольгой в Минске, у нее действительно есть такое желание. Но я бы не стал сейчас это обсуждать, поскольку у нее накопилась большая усталость, был непростой сезон. Она готовилась к Олимпийским играм, но потом случился сбой. Было потрачено много моральных сил", - сказал Кравцов.

"Мне кажется, что ей нужно дать время на перезагрузку, возможно, через месяц решение будет более взвешенным, - продолжил собеседник ТАСС. - Сейчас она руководствуется эмоциями. Заканчивается олимпийский цикл, накопилось много усталости, определенная опустошенность наступает у всех. Особенно, когда ты готовился к главному старту, а попасть на него не смог".

"У Ольги есть еще достаточно большой потенциал, мы верим в нее, но окончательное решение будет за ней", - заключил глава Союза конькобежцев России.

МОК 24 ноября пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх серебряную медалистку Олимпиады в Сочи Фаткулину и участника Игр-2014 Александра Румянцева, а также аннулировал их результаты с ОИ-2014. В марте вынесенная панель Спортивного арбитражного суда отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров, включая Фаткулину и Румянцева, на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане.