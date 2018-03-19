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Футболист Зобнин расстроен, что не сыграет против Неймара в товарищеском матче

Спорт
19 марта, 13:25 UTC+3 ХИМКИ область/ 19, марта. /ТАСС

Бразильский нападающий пропустит товарищеский матч с российской командой из-за травмы

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Роман Зобнин

Роман Зобнин

© Виталий Тимкив/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 19 марта. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин расстроен тем, что в составе сборной Бразилии в товарищеском матче не сыграет нападающий Неймар. Об этом он рассказал журналистам.

Нападающий французского ПСЖ пропустит три месяца из-за того, что получил в конце февраля травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У нападающего было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.

"Расстроен, что не сыграет Неймар. Сегодня посмотрю кто прилетит, там нет слабых игроков, к нам приедут звезды. Сегодня у нас было немного тактики, которая, как я думаю, у нас будет под Бразилию", - сказал Зобнин.

Российские футболисты в понедельник провели тренировку на "Арене-Химки". Тренировку команды пропустил Алан Дзагоев, а еще два полузащитника Владислав Игнатьев и Далер Кузяев тренировались отдельно.

"Максимальные нагрузки у нас будут завтра. Поле здесь лучше, чем на базе "Динамо" (футболисты сборной России в воскресенье тренировались на базе "Динамо" в Новогорске. - прим. ТАСС). Тренироваться можно, есть ровная трава, мяч стелится, все хорошо", - отметил Зобнин.

Российские футболисты сыграют товарищеские матчи с командами Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).

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