Дзагоев пропускает тренировку сборной России и занимается индивидуально

ХИМКИ /Московская область/, 19 марта. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пропускает тренировку сборной России по футболу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Российские футболисты проводят тренировку на "Арене-Химки".
"Алан Дзагоев занимается индивидуально в тренажерном зале", - пояснили в пресс-службе сборной России по футболу.
Полузащитники Владислав Игнатьев и Далер Кузяев, пропустившие занятие в воскресенье, тренируются отдельно от общей группы.
Товарищеский матч сборных России и Бразилии пройдет 23 марта на стадионе "Лужники".