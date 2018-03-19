Дзагоев пропускает тренировку сборной России и занимается индивидуально

ХИМКИ /Московская область/, 19 марта. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пропускает тренировку сборной России по футболу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Российские футболисты проводят тренировку на "Арене-Химки".

"Алан Дзагоев занимается индивидуально в тренажерном зале", - пояснили в пресс-службе сборной России по футболу.

Полузащитники Владислав Игнатьев и Далер Кузяев, пропустившие занятие в воскресенье, тренируются отдельно от общей группы.

Товарищеский матч сборных России и Бразилии пройдет 23 марта на стадионе "Лужники".