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Колобков и Шляхтин проведут встречу с рабочей группой IAAF 22 марта

Спорт
21 марта, 14:40 дата обновления: 21 марта, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В рамках встречи будут обсуждаться вопросы восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков и глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин 22 марта в швейцарской Лозанне проведут встречу с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для обсуждения выполнения дорожной карты восстановления ВФЛА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФЛА.

"В рамках встречи будут обсуждаться вопросы восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, в частности вопросы выполнения дорожной карты восстановления ВФЛА", - отметил собеседник агентства.

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Последнее совещание рабочей группы IAAF прошло в ноябре 2017 года. С тех пор ВФЛА провела масштабную работу, направленную на выполнение критериев восстановления федерации и на работу со спортсменами и тренерами в вопросе соблюдения антидопинговых правил. Например, в пулы антидопингового тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) были включены еще 83 спортсмена, а в пул IAAF - три атлета. В правила соревнований среди юношей и девушек до 18 лет было внесено изменение, теперь прохождение дистанционного антидопингового обучения на сайте РУСАДА является обязательным для участников данных соревнований.

Также были утверждены правила ВФЛА о лицензировании тренеров. В Трудовой кодекс РФ были внесены изменения в части возможного увольнения тренеров из-за нарушения антидопинговых правил. Кроме того, ВФЛА создала комиссию по рассмотрению заявок спортсменов на получение нейтрального статуса. Были разработаны регламент взаимодействия с информаторами и порядок действий при получении информации, связанной с нарушением антидопинговых правил.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. На международных соревнованиях российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.

 

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