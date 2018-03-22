Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболисты Камболов, Кузяев и Игнатьев не сыграют с бразильцами

Спорт
22 марта, 12:57 дата обновления: 22 марта, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В четверг все игроки тренировались в общей группе на стадионе "Лужники", в предыдущие дни Камболов, Кузяев и Игнатьев занимались по индивидуальной программе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Полузащитники Руслан Камболов, Далер Кузяев и Владислав Игнатьев не примут участия в товарищеском матче сборной России против команды Бразилии. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

В четверг все игроки тренировались в общей группе на стадионе "Лужники", в предыдущие дни Камболов, Кузяев и Игнатьев занимались по индивидуальной программе.

Смотрите также

Жилберту Силва: травмы футболистов могут сказаться на игре сборной России на домашнем ЧМ

Масалитин: травмированные Кокорин, Васин и Джикия - невосполнимые потери для сборной

Силкин: визит допинг-офицеров не скажется на подготовке россиян к игре с бразильцами

"Все тренировались - сначала была общая [тренировка], легкая часть. Камболова беспокоит ягодица, он к игре не будет готов. Кузяев и Игнатьев радуют нас, но не будем рисковать. Есть пара вопросов по Дзагоеву и Жиркову", - сказал Черчесов.

В среду 10 игроков команды проходили допинг-контроль после приезда ранним утром допинг-офицера. "Просьба не нагнетать обстановку. Мы не предъявляем претензий, не собираемся этого делать. Мы бы и не освещали это, если бы нас не ждали журналисты - такие нюансы касаются всех команд, это просто факт", - подчеркнул Черчесов.

Перед началом сбора команды из-за травмы выбыл нападающий нападающий Александр Кокорин, еще раньше серьезные повреждения получили защитники Виктор Васин и Георгий Джикия, а также Марио Фернандес. "Мы не жалуемся и не плачем, что игроки стартового состава выпали. Мы наигрываем, думаем, пробуем тактические решения. Этим составом мы будем выходить впервые на матч, но никто не знает, что будет через месяц", - отметил тренер.

Товарищеский матч сборных России и Бразилии пройдет 23 марта на стадионе "Лужники".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
На индексацию социальных пенсий с первого апреля направят 10 млрд рублей
4
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
5
Союз журналистов недоумевает в связи с решением комиссии Госдумы по этике по делу Слуцкого
6
Росбанк, Юникредит банк и Райффайзенбанк возглавили рейтинг Forbes надежных банков
7
Комитет Рады поддержал арест Надежды Савченко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов