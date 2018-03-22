Футболисты Камболов, Кузяев и Игнатьев не сыграют с бразильцами

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Полузащитники Руслан Камболов, Далер Кузяев и Владислав Игнатьев не примут участия в товарищеском матче сборной России против команды Бразилии. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

В четверг все игроки тренировались в общей группе на стадионе "Лужники", в предыдущие дни Камболов, Кузяев и Игнатьев занимались по индивидуальной программе.

"Все тренировались - сначала была общая [тренировка], легкая часть. Камболова беспокоит ягодица, он к игре не будет готов. Кузяев и Игнатьев радуют нас, но не будем рисковать. Есть пара вопросов по Дзагоеву и Жиркову", - сказал Черчесов.

В среду 10 игроков команды проходили допинг-контроль после приезда ранним утром допинг-офицера. "Просьба не нагнетать обстановку. Мы не предъявляем претензий, не собираемся этого делать. Мы бы и не освещали это, если бы нас не ждали журналисты - такие нюансы касаются всех команд, это просто факт", - подчеркнул Черчесов.

Перед началом сбора команды из-за травмы выбыл нападающий нападающий Александр Кокорин, еще раньше серьезные повреждения получили защитники Виктор Васин и Георгий Джикия, а также Марио Фернандес. "Мы не жалуемся и не плачем, что игроки стартового состава выпали. Мы наигрываем, думаем, пробуем тактические решения. Этим составом мы будем выходить впервые на матч, но никто не знает, что будет через месяц", - отметил тренер.

Товарищеский матч сборных России и Бразилии пройдет 23 марта на стадионе "Лужники".