Колобков надеется, что IAAF и ВФЛА смогут решить все вопросы до совета организации в июле

ЛОЗАННА /Швейцария/, 22 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) удастся решить все вопросы с Международной федерацией легкоатлетических ассоциаций (IAAF) до совета организации в июле. Об этом он сказал журналистам.

В четверг Колобков и глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин прибыли в Лозанну на встречу с рабочей группой IAAF для обсуждения выполнения дорожной карты восстановления ВФЛА.

"Надежда, конечно, есть всегда [на то, что ВФЛА будет восстановлена на совете IAAF в июле], мы над этим работаем очень активно. Сейчас много вопросов, которые нам надо совместно и много раз обсудить. Остается три месяца до совета, все-таки мы надеемся, что наша позиция будет услышана. Надеюсь, мы поймем друг друга", - заявил Колобков.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. На международных соревнованиях российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.