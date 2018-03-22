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Шляхтин: ВФЛА будет ежемесячно информировать рабочую группу IAAF о своей работе

Спорт
22 марта, 15:35 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 22, марта. /ТАСС

В четверг министр спорта РФ Павел Колобков и глава ВФЛА провели в Лозанне встречу с рабочей группой IAAF

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин

© Сергей Бобылев/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 22 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет информировать рабочую группу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о своей работе ежемесячно. Об этом журналистам сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

В четверг министр спорта РФ Павел Колобков и Шляхтин провели в Лозанне встречу с рабочей группой IAAF.

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"Основные вопросы задавались министру Павлу Анатольевичу [Колобкову], это касалось тех моментов, на которые министерство спорта должно было отвечать, - сказал Шляхтин. - Дальше мы остались с рабочей группой непосредственно по поводу наших внутренних моментов, все текущие вопросы мы обсудили - касаемо экономической ситуации, расчета с IAAF, был ряд вопросов по саранскому центру. Договорились, что ежемесячно мы будем информировать рабочую группу о проделанной работе, чтобы не было вакуума, который образовался после встречи в Осло. Думаю, что следующая встреча пройдет месяца через полтора, подведем очередную черту и будем идти по тем наработанным вопросам, которые были обсуждены с Павлом Анатольевичем, работаем вместе, в едином формате".

"Да, такое понимание есть, и сегодня это было озвучено, - ответил Шляхтин на вопрос, есть ли понимание, что не все зависит от ВФЛА. - Считаю, что надо понимать, как действовать в этой ситуации. Определенные консультации будут идти сегодня-завтра. А дальше уже в Москве мы все это обсудим и подумаем, как выходить из этой ситуации".

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. На международных соревнованиях российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.

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