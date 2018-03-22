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Грищук сыграл вничью с Карякиным в 10-м туре шахматного турнира претендентов

Спорт
22 марта, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Китаец Дин Лижэнь белыми сыграл вничью с американцем Уэсли Со

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Александр Грищук

Александр Грищук

© Алексей Насыров/ТАСС

ТАСС, 22 марта. Российский гроссмейстер Александр Грищук белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Сергеем Карякиным в партии 10-го тура турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тыс.

Китаец Дин Лижэнь белыми сыграл вничью с американцем Уэсли Со. Партии между россиянином Владимиром Крамником и армянином Левоном Ароняном, а также азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым и американцем Фабиано Каруаной еще продолжаются.

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В турнирной таблице Грищук занимает третье место (5,5 очка), Карякин - четвертое (5), Дин Лижэнь - пятое (5), Со - шестое (4). До завершения своей партии Крамник и Аронян имеют по 3,5 очка. Мамедьяров (5,5) борется за лидерство с Каруаной (6).

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна - Бергера, равный сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.

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