Эксперт: лидерство Каруаны на турнире претендентов не стало неожиданностью

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Анна Гришанова/. Лидерство американского гроссмейстера Фабиано Каруаны после первого круга на турнире претендентов не является неожиданностью. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Шахматной федерации Москвы (ШФМ) Сергей Смагин.

После первого круга на турнире претендентов Каруана занимает первое место. В семи турах он набрал пять очков, не проиграв ни одной партии.

"Лидерство Каруаны на турнире претендентов не является неожиданностью, - сказал Смагин. - Скорее, неожиданностью было то, что последний год он играл не так ярко, как до этого, многие считали, что это объективный спад. Оказалось, что это временные неудачи, лидер находится в великолепной форме, психологически устойчив. Если соперники резко не прибавят во втором круге, то он самый вероятный претендент на победу в турнире".

Вице-президент ШФМ считает, что работа с советскими тренерами оказала сильное влияние на Каруану. В 12 лет он начал тренироваться под руководством Бориса Злотника, в 15 лет начал заниматься с Александром Черниным.

"Каруана занимался с выдающимися советскими тренерами - Александром Черниным, Борисом Злотником, можно сказать, что он продукт советской шахматной школы, - отметил Смагин. - У него великолепная классическая база, если умножить это на его амбициозность, то это дает хороший потенциал для борьбы за звание чемпиона мира. У него были психологические проблемы, но он это преодолел, у него высокая игровая выносливость. Сейчас соперники не могут заставить его нервничать, скорее, наоборот, пока это один из лучших турниров для него".

Проблемы фаворитов

Победитель турнира претендентов 2016 года россиянин Сергей Карякин занимает шестое место с тремя очками. Карякин, играя белыми фигурами, проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову и армянину Левону Ароняну, выиграв у американца Уэсли Со.

"Хорошо, что он выиграл хотя бы одну партию, - прокомментировал выступление Карякина Смагин. - Сейчас любая победа для него является шансом вдохнуть какую-то дополнительную энергию в свою игру. Пока турнир для него не просто не складывается, а просто разваливается. Если ему удастся в ближайших турах выиграть еще хотя бы одну партию, то у него появятся шансы. Мы знаем, что Сергей устойчив психологически и умеет преодолевать трудности".

Последнее место после первого круга занимает победитель Кубка мира 2017 года Левон Аронян (2,5 очка), которого считали главным претендентом на победу в турнире претендентов.

"Ясно, что главный фаворит потерял практически все шансы на победу в турнире, - сказал Смагин. - Такое в истории шахмат бывало. Пауль Керес, Василий Иванчук, похоже, что Аронян, к сожалению, займет свое место в этой группе. Хотя он очень рассчитывал на этот турнир".

Турнир претендентов, который проходит в Берлине, завершится 27 марта. Победитель получит право принять участие в матче за шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена. Матч пройдет в ноябре в Лондоне.