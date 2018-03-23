Сироткин занял 18-е место во второй практике Гран-при Австралии

ТАСС, 23 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Сергей Сироткин показал 18-е время во второй практике Гран-при Австралии.

22-летний россиянин, для которого текущий сезон является дебютным в "Формуле-1", проехал лучший круг за 1 минуту 25,974 секунды. Лучшее время показал британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон (1.23,931), вторым стал голландский гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен (1.24,058), третье место занял финн Валттери Боттас из "Мерседеса" (1.24,159). Партнер Сироткина по команде канадец Лэнс Стролл стал 14-м (1.25,543).

В первой практике Сироткин стал 12-м с результатом 1 минута 26,536 секунды, Стролл - 15-м.

Квалификация Гран-при Австралии запланирована на 24 марта, гонка в Мельбурне пройдет днем позднее.