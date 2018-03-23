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РФПЛ готова рассматривать предложения по новому титульному спонсору

Спорт
23 марта, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Компания "Росгосстрах" в июле 2018 года не будет продлевать контракт с лигой

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Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) готова рассматривать поступающие предложения по титульному спонсорству организации. Об этом в кулуарах конференции "Право и спорт" журналистам сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Ранее титульный спонсор лиги компания "Росгосстрах" сообщила, что в июле 2018 года не будет продлевать контракт с РФПЛ на титульное спонсорство чемпионата России.

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"Росгосстрах" с июля перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу

"Мы хотели выйти на новое руководство, пообщаться, но они первые об этом заявили. Говорят, что премьер-лига изменяет свой курс, уходит от титула и переходит на генеральных партнеров. Но если будет хорошее предложение партнеров по титулу, то мы с удовольствием оставили бы его. Поэтому, если будет предложение, мы готовы рассмотреть их, генеральные партнеры не возражают", - сказал Прядкин.

"Мы не останавливаемся, коммерческий директор Павел Суворов совместно с группой ребят работает по поиску партнеров, идут переговорные процессы. Могу только сказать, что у нас продлено соглашение с компанией "Лига ставок" на четыре года, это очень хороший контракт с хорошими финансовыми показателями. У нас точно есть один генеральный стабильный партнер", - отметил глава РФПЛ.

"Росгосстрах" впервые стал спонсором чемпионата России в июле 2006 года, соревнование стало называться "Росгосстрах Чемпионат России по футболу". Тогда был заключен почти пятилетний контракт на $50 млн, сообщил ТАСС источник, знакомый с условиями спонсорства. Из этих средств 85% выделялись командам премьер-лиги и второго дивизиона, 15% направлялись на поддержку детско-юношеских школ.

Нынешний трехлетний контракт был заключен в сентябре 2015 года, он истекает в июне 2018-го, его стоимость неизвестна.

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