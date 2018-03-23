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Глава IBU считает, что этап Кубка мира в Тюмени не удалось испортить бойкотами

Спорт
23 марта, 12:19 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 23, марта. /ТАСС

По словам Андерса Бессеберга, соревнования организованы на очень хорошем уровне

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Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг

Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Решение ряда национальных федераций отказаться от участия в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени не помешало российской стороне организовать отличные соревнования. Такое мнение ТАСС высказал президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг.

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Этап Кубка мира в Тюмени, который проходит с 22 по 25 марта, решили бойкотировать сборные США, Канады, Чехии и Украины.

"Повлияло ли это? Нет-нет, - сказал Бессеберг. - Все организовано очень-очень хорошо, атмосфера отличная, все идеально".

В четверг в Тюмени прошел мужской спринт, победителем которого стал пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, он также отметил хорошую организацию соревнований в России.

В пятницу пройдет женский спринт, в субботу состоятся гонки преследования. Завершится заключительный в сезоне этап Кубка мира в воскресенье двумя гонками с общего старта.

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