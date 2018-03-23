Российские самбисты выиграли шесть золотых медалей в первый день Кубка мира

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россияне завоевали шесть золотых медалей в первый день Кубка мира по самбо, который проходит в рамках Мемориала Харлампиева в Москве.

У женщин победу одержала Татьяна Казенюк (весовая категория до 60 кг). В соревнованиях среди мужчин золотые медали российской команде принесли Андрей Перепелюк (до 82 кг) и Виктор Осипенко (до 100 кг). В боевом самбо победили Александр Нестеров (до 57 кг), Адам Тальдиев (до 68 кг) и Хадис Ибрагимов (до 100 кг).

Кроме того, в активе российских спортсменов четыре серебряные медали. Их завоевали Вера Лоткова, Артем Щербаков, Жанара Кусанова и Ольга Захарцова.

Турнир проходит в центре образования и спорта "Самбо-70". Соревнования завершатся 24 марта.

Анатолий Харлампиев - один из основоположников борьбы самбо, заслуженный мастер спорта СССР.