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Сорокин: чемпионат мира по футболу пройдет в прекрасной и безопасной обстановке

Спорт
24 марта, 13:40 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 24, марта. /ТАСС

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" отметил, что все крупные международные мероприятия в России проходили без инцидентов

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Станислав Красильников/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России 2018 года пройдет в прекрасной с точки зрения безопасности обстановке. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Бояться здесь нечего, с точки зрения безопасности сделан максимум, все крупные международные мероприятия проходили без инцидентов. Поэтому чемпионат страны пройдет в прекрасной обстановке", - ответил Сорокин на вопрос китайских журналистов о безопасности во время турнира.

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В пятницу стало известно, что стадион "Нижний Новгород" получил разрешение на ввод в эксплуатацию. "Мы осматриваем четвертый город, он крайне важный для нас, сюда приедут серьезные команды. Город в целом большой, привычный для приема большого объема гостей. Надеемся, скоро будет открыта станция метро, которая будет доставлять всех непосредственно к стадиону", - сказал гендиректор оргкомитета.

Заключительный этап инспекционного визита начался 20 марта, эксперты уже посетили стадионы в Екатеринбурге, Самаре и Саранске. В субботу состоялся визит инспекционной группы на арену "Нижний Новгород". В воскресенье и в понедельник делегация проверит готовить "Волгоград-Арены" и стадиона "Калининград" соответственно.

Первый тестовый матч на новом стадионе в Нижнем Новгороде между местным клубом "Олимпиец" и санкт-петербургским "Зенитом-2" будет сыгран 15 апреля в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ), позднее "Олимпиец" сыграет на арене с волгоградским "Ротором" (28 апреля) и владивостокским клубом "Луч-Энергия" (6 мая). После чемпионата мира арена станет для "Олимпийца" домашней.

Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде состоятся четыре матча группового этапа: Швеция - Южная Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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