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Сорокин: матч Россия - Бразилия в "Лужниках" в целом был организован успешно

Спорт
24 марта, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Товарищеский матч собрал более 59 тысяч зрителей на трибунах, игра завершилась поражением россиян со счетом 0:3

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Болельщики на матче Россия - Бразилия

Болельщики на матче Россия - Бразилия

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Матч футбольных сборных России и Бразилии был организован в целом успешно. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Товарищеский матч собрал более 59 тысяч зрителей на трибунах, игра завершилась поражением россиян со счетом 0:3.

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"Можем отметить в целом успешную организацию матча Россия - Бразилия. Вход и выход болельщиков со стадиона были проведены на близком к оптимальному уровне - уже через 10 минут чаша арены была пуста, и болельщики без затруднений смогли дойти до ближайших станций метро. Оргкомитет традиционно протестировал набор функций: прибытие и отбытие команд, работу волонтеров и службы протокола. Кроме того, на стадионе частично функционировал бесплатный Wi-Fi для зрителей, который будет работать на всех аренах во время чемпионата мира", - рассказал Сорокин.

"Отмечу и хорошую, слаженную работу города", - подчеркнул он.

"Лужники" 11 ноября приняли первый после реконструкции арены матч, в котором встретились сборные России и Аргентины (0:1). Игра собрала на трибунах 78750 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних матчей сборной России. После встречи возникли проблемы с выходом зрителей со стадиона.

"Лужники" станут главной ареной чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Стадион примет четыре игры группового этапа, включая матч открытия, игру 1/8 финала, полуфинал и финал.

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