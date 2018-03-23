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Смолов пошутил, что никто из футболистов сборной России не играл в матче с бразильцами

Спорт
23 марта, 22:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В пятницу сборная России со счетом 0:3 проиграла команде Бразилии в товарищеской встрече, которая прошла в московских "Лужниках"

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Денис Тырин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Нападающий сборной России Федор Смолов пошутил, что никто из футболистов национальной команды не играл в товарищеском матче с бразильцами.

"Почему никто из игроков не общался с прессой? Так никто не играл", - пошутил футболист, проходя мимо журналистов в микст-зоне.

В пятницу сборная России со счетом 0:3 проиграла команде Бразилии в товарищеской встрече, которая прошла в московских "Лужниках". Все игроки российской команды, за исключением Александра Самедова, проигнорировали общение с представителями прессы в микст-зоне.

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