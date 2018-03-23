Смолов пошутил, что никто из футболистов сборной России не играл в матче с бразильцами

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Нападающий сборной России Федор Смолов пошутил, что никто из футболистов национальной команды не играл в товарищеском матче с бразильцами.

"Почему никто из игроков не общался с прессой? Так никто не играл", - пошутил футболист, проходя мимо журналистов в микст-зоне.

В пятницу сборная России со счетом 0:3 проиграла команде Бразилии в товарищеской встрече, которая прошла в московских "Лужниках". Все игроки российской команды, за исключением Александра Самедова, проигнорировали общение с представителями прессы в микст-зоне.