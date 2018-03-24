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Юношеский международный турнир по самбо пройдет на базе центра "Самбо-70"

Спорт
24 марта, 22:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Александр Бокулев

Сроки турнира пока не определены

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Генеральный директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев

Генеральный директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Московский центр спорта и образования "Самбо-70" примет международные юношеские соревнования по самбо. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации самбо России, генеральный директор центра Ренат Лайшев.

На базе центра спорта и образования "Самбо-70" впервые прошел Кубок мира "Мемориал Харлампиева". В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 26 стран. Турнир состоялся 23-24 марта.

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"Я считаю, что если бы у нас времени было побольше, мы бы организационно все еще лучше подготовили. Дело в том, что только три недели назад узнали, что мероприятие переносится из "Лужников" к нам в школу. Конечно, нам почетно и ответственно проводить такие соревнования, ведь никогда прежде в этом зале не проводился международный турнир, тем более Кубок мира. Все гости, в том числе иностранцы, очень довольны и благодарны", - сказал Лайшев.

Генеральный директор "Самбо-70" сообщил, что на базе центра должен состояться крупный международный юношеский турнир по самбо, сроки пока не определены. "На очень высоком и качественном уровне мы провели Мемориал Харлампиева и даже провели переговоры, приняв решение, что на базе школы "Самбо-70" пройдет международный юношеский турнир для популяризации самбо, чтобы как можно больше детей приезжали из других стран. Даже когда люди не могут конкурировать на взрослом уровне, можно привезти секции детей. Так что будем проводить эти замечательные соревнования для лучшего взаимопонимания - даже президент американской федерации самбо хочет привезти спортсменов, а также еще многие другие западные страны", - отметил собеседник ТАСС.

"До Москвы удобно добираться, а мы сделаем еще экскурсионную программу помимо спорта, все будут рады и довольны, - продолжил Лайшев. - Это же еще очень важно для детей, ведь побывав, например, в 10 лет в какой-то стране или городе, ты запоминаешь это на всю жизнь, если все было хорошо. По срокам мы решим на исполкоме, главное, что уже цепная реакция пошла, ведь с нами проводят переговоры все страны, все хотят приехать, привезти детей. Получается, интерес даже выше, чем к соревнованиям взрослого уровня".

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