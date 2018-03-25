Канадские керлингистки вышли в финал ЧМ, россиянки сыграют за бронзу с американками

ТАСС, 25 марта. Женская сборная Канады по керлингу со счетом 9:7 обыграла команду США в полуфинальном матче чемпионата мира, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

В финальном матче канадки, которые не потерпели на турнире пока ни одного поражения, сыграют со сборной Швеции. В матче за бронзу американки встретятся с командой России.

Матч за третье место и финал состоятся в воскресенье.

Женская сборная России по керлингу четыре раза завоевывала медали чемпионатов мира. Три раза подряд российские керлингистки были третьими (2014-2016), на турнире 2017 года сборная России во главе со скипом Анной Сидоровой завоевала серебряные медали, уступив в финале канадкам.