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Будущее Полтавца на посту тренера сборной России по конькобежному спорту определится в мае

Спорт
25 марта, 15:20 UTC+3 КОЛОМНА область/ 25, марта. /ТАСС

В конце мая пройдут выборы президента Союза конькобежцев России

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КОЛОМНА /Московская область/, 25 марта. /ТАСС/. Вопрос продолжения работы Константина Полтавца на посту главного тренера сборной России по конькобежному спорту решится после выборов президента Союза конькобежцев России в мае. Об этом он заявил журналистам.

Выборы главы Союза конькобежцев России состоятся в конце мая. Нынешний президент организации Алексей Кравцов в субботу заявил о намерении избираться на новый срок.

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"Пока насчет своего будущего ничего сказать не могу. Мой контракт заканчивается 31 апреля, а дальше я буду вести переговоры о возможном продолжении соглашения, но все будет зависеть от ситуации, которая будет после исполкома. Надеюсь, Алексей Юрьевич [Кравцов] останется президентом Союза конькобежцев России, у нас сложилась хорошая команда для сотрудничества, есть хорошие спортсмены", - сказал Полтавец.

"Важно, как руководство оценит мою работу, мой вклад в два четырехлетних цикла. Сначала нужно все проанализировать, сесть и подумать. Думаю, что в мае, после выборов президента Союза конькобежцев России, все станет известно, нужно следить за ситуацией. Не нужно спешить, нужно время для анализа", - добавил он.

"Я продолжаю свою работу, у нас есть план на следующий сезон. Команда выйдет из отпуска в середине мая, возможны перестановки между группами", - заключил специалист.

Полтавец работает в сборной России с 2010 года.

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