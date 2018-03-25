Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: победа в масс-старте подтвердила высокий уровень биатлониста Цветкова

Спорт
25 марта, 16:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Цветков завоевал золотую медаль на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени

Поделиться
Материал из 1 страницы
Максим Цветков

Максим Цветков

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский биатлонист Максим Цветков победой в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в Тюмени подтвердил свой высокий уровень. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Цветков завоевал золотую медаль на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени. Спортсмен преодолел дистанцию за 37 минут 37,3 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Для 26-летнего биатлониста эта победа стала первой в личных гонках на этапах Кубка мира.

"Это конец сезона, все уже устали, поэтому последний старт нельзя расценивать как старт или трамплин к победам. Максим - уже чемпион мира, у него устоявшаяся психика и есть предыстория. Сегодняшняя гонка просто подтвердила его высокий уровень, а что будет дальше - только от него зависит", - сказал Васильев.

Смотрите также

Россиянин Антон Шипулин стал третьим в общем зачете Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Цветков стал первым в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени

"Перед гонкой, конечно, был уверен, что выиграет Мартен Фуркад или Йоханнес Бё, потому что это два самых сильных биатлониста на сегодняшний день. Но главный вопрос заключался только в стрельбе, с которой у них не получилось. Причем с одним промахом Бё выиграл бы, но с двумя не получилось, а Фуркад уже плохо мотивирован, потому что выиграл уже все, что только можно. Так что рассчитывать на кого-то другого не приходилось, не ожидал победы Цветкова", - отметил собеседник ТАСС.

Он подчеркнул, что именно за счет хорошей стрельбы Цветкову удалось победить. "Самое главное условие победы, что он отстрелял на ноль на всех рубежах - это не у всех получается. Максим и ход показал достаточно ровный, не лучший, но этого хватило, чтобы выиграть гонку. Молодец, честь и хвала ему", - заключил эксперт.

Этап Кубка мира в Тюмени завершится в воскресенье женским масс-стартом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК допрашивает арендаторов и собственников помещений горящего ТЦ в Кемерове
2
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
3
Песков: "новый Путин" имеет четкое видение развития России в будущем
4
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
5
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
6
Число погибших в ТЦ в Кемерове возросло до пяти человек
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама