Эксперт: победа в масс-старте подтвердила высокий уровень биатлониста Цветкова

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский биатлонист Максим Цветков победой в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в Тюмени подтвердил свой высокий уровень. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Цветков завоевал золотую медаль на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени. Спортсмен преодолел дистанцию за 37 минут 37,3 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Для 26-летнего биатлониста эта победа стала первой в личных гонках на этапах Кубка мира.

"Это конец сезона, все уже устали, поэтому последний старт нельзя расценивать как старт или трамплин к победам. Максим - уже чемпион мира, у него устоявшаяся психика и есть предыстория. Сегодняшняя гонка просто подтвердила его высокий уровень, а что будет дальше - только от него зависит", - сказал Васильев.

"Перед гонкой, конечно, был уверен, что выиграет Мартен Фуркад или Йоханнес Бё, потому что это два самых сильных биатлониста на сегодняшний день. Но главный вопрос заключался только в стрельбе, с которой у них не получилось. Причем с одним промахом Бё выиграл бы, но с двумя не получилось, а Фуркад уже плохо мотивирован, потому что выиграл уже все, что только можно. Так что рассчитывать на кого-то другого не приходилось, не ожидал победы Цветкова", - отметил собеседник ТАСС.

Он подчеркнул, что именно за счет хорошей стрельбы Цветкову удалось победить. "Самое главное условие победы, что он отстрелял на ноль на всех рубежах - это не у всех получается. Максим и ход показал достаточно ровный, не лучший, но этого хватило, чтобы выиграть гонку. Молодец, честь и хвала ему", - заключил эксперт.

Этап Кубка мира в Тюмени завершится в воскресенье женским масс-стартом.