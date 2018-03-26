Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РУСАДА и МГИМО запустили совместный образовательный проект по борьбе с допингом

Спорт
26 марта, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Проект призван заложить профессиональный фундамент развитию новой культуры в спорте

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая

Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая

© Пресс-служба Минспорта РФ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО при поддержке Министерства спорта РФ запустили образовательный антидопинговый проект для сотрудников спортивных федераций и организаций, а также региональных органов исполнительной власти, курирующих физическую культуру и спорт. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Смотрите также

Колобков: WADA не имеет претензий к работе РУСАДА

РУСАДА провело образовательный семинар для конькобежцев и тренеров в Коломне

РУСАДА и отдел расследований WADA договорились о совместной работе по ряду направлений

WADA отмечает прогресс восстановления РУСАДА и ждет признания Россией доклада Макларена

Программа повышения квалификации "Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности" включает в себя материалы по основам антидопинговой политики и менеджменту знаний в области антидопинга. Участие в курсах повышения квалификации примут специалисты из более чем 30 регионов России.

"Проект стал логическим продолжением начатого в прошлом году сотрудничества и призван заложить профессиональный фундамент развитию новой культуры в спорте и пропаганде отказа от допинга", - заметила Пахноцкая, которая является одним из авторов программы.

В процессе обучения слушатели познакомятся со спортивной этикой и антидопинговыми правилами, приобретут специальные знания, навыки и умения, необходимые в профессиональной деятельности, изучат документы в области антидопингового законодательства, практику противодействия допингу, оценят влияние социального и организационного контекста на принимаемые решения в сфере антидопингового регулирования, познакомятся с успешной практикой профилактических мер.

По завершении обучения, которое с 26 марта проходит в Министерстве спорта, слушатели программы должны разработать тактические планы по продвижению проекта "Этика в спорте" в своем регионе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове выросло до 64 человек
2
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
3
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
4
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56
5
Источники: послы России в странах Балтии вызваны 26 марта в МИД этих республик
6
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама