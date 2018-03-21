WADA отмечает прогресс восстановления РУСАДА и ждет признания Россией доклада Макларена

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) довольно прогрессом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на пути к восстановлению в международной организации, но при этом по- прежнему ждет от России признания результатов расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена, без которого невозможно выполнение РУСАДА дорожной карты. Таков главный итог первого дня симпозиума WADA, который проходит в Лозанне.

Главным оптимистом относительно перспектив РУСАДА оказался глава WADA Крейг Риди. "Мы 15 месяцев сотрудничаем с Россией и ее правительством, день за днем работаем над решением сложившейся ситуации. Я по-прежнему уверен, что мы решим проблемы задолго до Олимпиады в Токио. Мы встретимся с российскими властями в ближайшие дни", - сказал Риди и анонсировал скорую встречу с руководителями Олимпийского комитета России и министерства спорта.

"Мы ждем возвращения РУСАДА, однако, к сожалению, это занимает больше времени, чем хотелось бы", - в то же время отметил он.

Одним из ключевых моментов, с точки зрения WADA, который препятствует восстановлению РУСАДА, является позиция руководства страны, категорически не согласного с выводами Макларена о существовавшей в России государственной системы поддержки допинга. "Но нам необходимо признание доклада Макларена, без этого невозможно в том числе изменение культуры восприятия вопроса борьбы с допингом во всей стране. WADA четко дает понять, что без этого невозможно выполнение дорожной карты. Необходим диалог с властями", - заявил заместитель генерального директора WADA Роб Кёлер.

Ситуацию по докладу Макларена необходимо решать путем переговоров

Важной частью восьмичасовой программы первого дня симпозиума стало выступление генерального директора РУСАДА Юрия Гануса. "Мы открыты для сотрудничества по антидопингу на всех уровнях, главное, что диалог есть, и мы будем его продолжать. РУСАДА стремится к полной независимости, никто не должен вмешиваться в нашу работу, это принципиальный момент для нас", - подчеркнул он.

"Мы показали всем, что мы идем вперед. Мы плотно работаем с таможней и полицией, чтобы исключить прибытие в страну фармакологии. Мы двигаемся на территорию, где РУСАДА не было представлено, и спортсмены видят, что каждый из них теперь доступен для РУСАДА. Мы взяли на себя ответственность за молодых спортсменов, борьба за их будущее - это в том числе и наша задача", - также отметил Ганус.

В свою очередь, независимый эксперт WADA Ева Лукошюте-Станикуниене из Литвы, которая вместе с австралийцем Питером Николсоном работает в России с весны 2016 года, подчеркнула, что в РУСАДА прошли большие организационные реформы, что позволило усилить работу по важным антидопинговым направлениям. "Перед нами стояла задача полностью перестроить антидопинговую систему для создания сильного агентства. Сейчас в организации много новых лиц, среди них много молодых специалистов, а департамент по расследованиям может рассматривать до 15 дел одновременно. Когда мы пришли, бюджет был около 4 млн евро, теперь в два раза больше", - подчеркнула она.

По словам Гануса, найти выход из ситуации по докладу Макларена возможно только путем переговоров. "Мы реально обеспокоены, потому что следующее заседание совета учредителей WADA будет уже в мае. Все, что произойдет до мая, может повлиять на соответствие РУСАДА", - сказал Ганус.

"По этим вопросам надо работать, искать решение, - продолжил он. - Когда мы отказываемся вступать в дискуссию, упрощается позиция обвинителя". В то же время руководитель РУСАДА подчеркнул, что не призывает российские власти ослабить свою позицию.

Вторым критерием, на выполнении которого настаивает WADA, является доступ в московскую антидопинговую лабораторию. "С одной стороны, это процессуальный вопрос, пробы находятся под следствием. Это вопрос не к министерству спорта, это вопрос к СК РФ. Мы должны найти решение по этому вопросу, мы полностью прозрачны, но это не вопрос РУСАДА", - подчеркнул он.

Россия может рассчитывать на новые международные соревнования после 1 апреля

1 апреля вступят в силу поправки в стандарты соответствия кодексу WADA, согласно которым международные федерации обязуются принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных событий только от тех стран, чье правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, а также от тех стран, чьи национальные антидопинговые организации соответствуют кодексу WADA. Как сообщил ТАСС глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор, эти изменения все равно позволят России претендовать на проведение международных соревнований на территории страны, несмотря на текущий статус РУСАДА.

"Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений. Мы будем делать все возможное, чтобы Россия их не получила. Но, как и при текущих правилах, полностью исключать этого [получения Россией международных стартов в будущем] нельзя, у России остается возможность принимать новые турниры", - сказал Тэйлор.

Позже генеральный директор WADA Оливье Ниггли уточнил, что организация действительно будет настаивать на том, чтобы крупные международные соревнования не проходили в странах, которые не соответствуют требованиям организации.