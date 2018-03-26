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Дешам: сборная России по футболу показала хороший уровень в игре с бразильцами

Спорт
26 марта, 18:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, марта. /ТАСС

Товарищеский матч между сборными России и Франции пройдет во вторник на стадионе "Санкт-Петербург"

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Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам

© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу показала в товарищеском матче с командой Бразилии, что она играет в хороший футбол, несмотря на поражение. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер французской команды Дидье Дешам.

Товарищеский матч между сборными России и Франции пройдет во вторник на стадионе "Санкт-Петербург". В пятницу россияне проиграли бразильцам на стадионе "Лужники" в Москве со счетом 0:3.

"Этот товарищеский матч имеет значение, мы хотели провести здесь встречу и посмотреть на здешнюю температуру. Российская команда обычно выбирает похожую схему в три защитника и проводит быстрые атаки. Нападающий Александр Кокорин травмирован, но есть прекрасный полузащитник Денис Глушаков, он опытный. Это хорошая команда, и последний матч, несмотря на поражение, это доказал", - сказал Дешам.

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"Для нас нет проходных матчей, все игры важны. Мы были расстроены поражением от Колумбии, но надеемся, что сейчас будет все иначе. Товарищеский матч не имеет большого значения, но он все равно важен", - добавил тренер.

Он рассказал, что может изменить состав по сравнению с прошлой игрой против команды Колумбии. "Мы проведем дополнительное упражнение, потому что будем играть не против такой же команды, как в пятницу. У нас есть 23 футболиста, я хотел бы дать возможность сыграть как можно большему количеству игроков, но не могу дать сыграть всем, так что посмотрим, кто играл, а кто нет", - подчеркнул Дешам.

Сборная Франции ведет подготовку к чемпионату мира 2018 года. 23 марта команда проиграла сборной Колумбии со счетом 2:3. 28 мая и 1 июня французы проведут товарищеские матчи против сборных Ирландии и Италии соответственно. На чемпионате мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, французская сборная сыграет в группе против команд Австралии (16 июня), Перу (21 июня) и Дании (26 июня).

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