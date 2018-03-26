Косьельни: сборная РФ покажет в игре с французами, что уровень российского футбола растет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Сборная России в товарищеском матче против команды Франции сможет показать всем, что уровень всего российского футбола растет. Такое мнение на пресс-конференции высказал французский защитник Лоран Косьельни.

Товарищеский матч между сборными России и Франции пройдет во вторник на стадионе "Санкт-Петербург". Ранее французы проиграли в товарищеской встрече команде Колумбии со счетом 2:3.

"Я хорошо знаю игроков ЦСКА, они играют в атакующий футбол и не оставляет места сопернику. Уровень российского футбола растет, думаю, это будет заметно и в завтрашнем матче. Нам же будет очень важно одержать победу после поражения от Колумбии. Сборная России является очень компактной командой, способной играть быстро и технично", - сказал Косьельни.

"Из состава знаю только Александра Кокорина, но можно точно сказать, что это больше настоящая команда, чем отдельные игроки. Надеюсь, завтра мы покажем, что можем победить", - добавил защитник.

Он отметил, что французским футболистам приятно находиться в России. "Нам очень приятно быть здесь гостями, мы сегодня приехали и увидели настоящее гостеприимство. Также приятно играть на новом стадионе, поэтому хорошо, что мы находимся здесь", - рассказал француз.

Сборная Франции ведет подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. 28 мая и 1 июня французы проведут товарищеские матчи против сборных Ирландии и Италии соответственно. На чемпионате мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, французская сборная сыграет в одной группе против команд Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва).