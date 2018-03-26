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Около 1,2 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность матча Россия - Франция

Спорт
26 марта, 15:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, марта. /ТАСС

Матч не является игрой повышенной категории сложности с точки зрения обеспечения безопасности, однако сотрудники ведомства находятся в полной готовности к возникновению различных нештатных ситуаций

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность товарищеского матча между футбольными сборными России и Франции, который пройдет во вторник на стадионе "Санкт-Петербург", сообщил журналистам командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Павел Дашков.

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"600 военнослужащих и сотрудников [Росгвардии] будут обеспечивать безопасность и резерв еще такой же (600 человек - прим. ТАСС), поэтому поверьте, этих сил будет достаточно", - сказал Дашков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По его словам, матч не является игрой повышенной категории сложности с точки зрения обеспечения безопасности, однако сотрудники ведомства находятся в полной готовности к возникновению различных нештатных ситуаций.

Матч Россия - Франция пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" во вторник, начало - в 18:50 мск. Как сообщалось ранее, для удобства болельщиков в Петербурге также запустят 85 бесплатных автобусов, которые доставят зрителей от станций метро "Петроградская" (маршрут S3), "Выборгская" (маршрут S4) и "Чкаловская" (маршрут S5) до стадиона.

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