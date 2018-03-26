Лунев будет защищать ворота сборной России по футболу в матче с командой Франции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Голкипер Андрей Лунев займет место в воротах сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Франции. Об этом на пресс-конференции накануне встречи сообщил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

"Он [Лунев] будет в основном составе, он готовится играть и будет под номером один", - сказал он.

Лунев заявил, что игроки национальной команды нормально восприняли критику после матча с бразильцами.

Россияне в пятницу проиграли бразильцам в товарищеском матче в Москве со счетом 0:3.

"Это была товарищеская игра, поэтому поспешно делать выводы. Идет подготовка к чемпионату мира, все идет своим чередом. Эта игра должна помочь, нужно нормально реагировать на критику и работать дальше", - сказал вратарь.

Он не согласился с тем, что сборная лучше выступает в Санкт-Петербурге, чем в других городах.

"Нам без разницы где играть, у нас везде хорошая поддержка, поля очень качественные. Погодные условия у нас еще не очень хорошие, поэтому из-за них здесь играть чуть получше (на стадионе "Санкт-Петербург" есть крыша - прим. ТАСС), но, повторяю, нам без разницы", - сказал Лунев.

Матч Россия - Франция пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" во вторник, начало - в 18:50 мск.