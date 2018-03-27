Тутберидзе: фигуристка Загитова сохранит спортивную злость на следующий сезон

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана в женском одиночном катании Алина Загитова сможет сохранить высокий уровень мотивации на следующий сезон. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

На прошедшем в итальянском Милане чемпионате мира 15-летняя Загитова допустила три падения в произвольной программе и заняла пятое место.

"Олимпийский год завершен, но наша группа показала в целом очень высокие результаты во всех возрастах. Это был сложный год, была хорошая конкуренция, которая всех подстегивала. Психологически было трудно, ведь Женя [Медведева] и Алина - две дочки, которым желаешь всего лучшего. Жаль, что Женя травмировалась, а Алине немного не хватило опыта на чемпионате мира" - заявила Тутберидзе.

"На чемпионат мира Алина приехала несколько размазанной - все может, но не так четко. Пик формы, который пришелся на Олимпиаду, к этому времени уже прошел. Хотя все равно она могла откатать чисто, что продемонстрировали показательные выступления. Самое главное, чтобы спортивная злость осталась, и Алина найдет мотивацию", - добавила она.

По мнению Тутберидзе, новые правила фигурного катания в следующем сезоне не позволят Загитовой исполнять все прыжковые элементы во второй половине программы. Загитова исполняет самый сложный сложный каскад в женском фигурном катании - "тройной лутц-тройной риттбергер". Исполнение прыжков во второй половине программы позволяет спортсменке получать бонусные баллы.

"Я думаю, нам больше никто не позволит исполнять семь прыжков во второй половине. Очень жаль", - сказала Тутберидзе. Новые правила фигурного катания должны быть утверждены летом.