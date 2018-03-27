Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тутберидзе: фигуристка Загитова сохранит спортивную злость на следующий сезон

Спорт
27 марта, 11:39 дата обновления: 27 марта, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

На прошедшем в итальянском Милане чемпионате мира спортсменка допустила три падения в произвольной программе и заняла пятое место

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алина Загитова (слева), Евгения Медведева (справа) и тренер фигуристок Этери Тутберидзе

Алина Загитова (слева), Евгения Медведева (справа) и тренер фигуристок Этери Тутберидзе

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана в женском одиночном катании Алина Загитова сможет сохранить высокий уровень мотивации на следующий сезон. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

На прошедшем в итальянском Милане чемпионате мира 15-летняя Загитова допустила три падения в произвольной программе и заняла пятое место.

Смотрите также

Горшков: российские фигуристы в целом показали хорошие результаты в сезоне

Фигуристка Загитова испытывала неловкость перед Медведевой после выступления на ОИ-2018

Ягудин: Загитовой не хватило сил для успешного выступления на ЧМ по фигурному катанию

Загитова серьезно подготовилась к воспитанию собаки акита-ину, обещанной ей после ОИ

"Олимпийский год завершен, но наша группа показала в целом очень высокие результаты во всех возрастах. Это был сложный год, была хорошая конкуренция, которая всех подстегивала. Психологически было трудно, ведь Женя [Медведева] и Алина - две дочки, которым желаешь всего лучшего. Жаль, что Женя травмировалась, а Алине немного не хватило опыта на чемпионате мира" - заявила Тутберидзе.

"На чемпионат мира Алина приехала несколько размазанной - все может, но не так четко. Пик формы, который пришелся на Олимпиаду, к этому времени уже прошел. Хотя все равно она могла откатать чисто, что продемонстрировали показательные выступления. Самое главное, чтобы спортивная злость осталась, и Алина найдет мотивацию", - добавила она.

По мнению Тутберидзе, новые правила фигурного катания в следующем сезоне не позволят Загитовой исполнять все прыжковые элементы во второй половине программы. Загитова исполняет самый сложный сложный каскад в женском фигурном катании - "тройной лутц-тройной риттбергер". Исполнение прыжков во второй половине программы позволяет спортсменке получать бонусные баллы. 

"Я думаю, нам больше никто не позволит исполнять семь прыжков во второй половине. Очень жаль", - сказала Тутберидзе. Новые правила фигурного катания должны быть утверждены летом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ по фигурному катанию-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
2
Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
3
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
4
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
5
Путин пообещал жителям Кемерова, что все виновные в пожаре в ТЦ будут наказаны
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама