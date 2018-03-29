Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Ростов" переедет на новый стадион играть тестовые матчи после 1 апреля

Спорт
29 марта, 12:51 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 29, марта. /ТАСС

В марте стадион "Ростов-Арена", построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, был введен в эксплуатацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" переедет на новый стадион "Ростов-Арена", построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, после 1 апреля и уже там будет готовиться к тестовым матчам. Об этом сообщил журналистам руководитель тренировочной площадки домашнего стадиона футболистов "Олимп-2" Юрий Сафронов.

Смотрите также

Ростовский губернатор оценил готовность тренировочных площадок к ЧМ как удовлетворительную

Швейцарцы и бразильцы хотят использовать для тренировок в Ростове-на-Дону арену "Олимп-2"

Тренировочные площадки для ЧМ-2018 в Ростове введут в эксплуатацию до середины апреля

Детям могут разрешить бесплатно посещать матчи на стадионе "Ростов-Арена" после ЧМ

"Мы уже провели первый матч с футбольным клубом "Зенит", 1 апреля мы проводим матч с "ЦСКА", после этого клуб ("Ростов") переезжает на тестовые матчи на "Ростов- Арену" и с 1 апреля на стадион заходит компания, которая по тендеру выиграла обслуживание и подготовку футбольных полей [к чемпионату мира по футболу]", - пояснил он.

Футбольный клуб "Ростов" проведет три тестовых матча на "Ростов-Арене" в рамках чемпионата РФПЛ. 15 апреля "Ростов" встретится с клубом "СКА-Хабаровск", 29 апреля - с "Тосно", 13 мая - с екатеринбургским "Уралом". Как сообщал ранее ТАСС министр по физкультуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, на матче со "СКА-Хабаровск" ожидается около 13 тысяч зрителей, на игре с "Тосно" - более 24 тысяч, а на третьем тестовом матче - полная загрузка, 45 тыс.

Как сообщалось ранее, в марте стадион "Ростов-Арена", построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, был введен в эксплуатацию. По завершении чемпионата стадион "Ростов-Арена" будет использоваться для проведения соревнований отечественного и международного уровня по футболу, а также спортивных, культурно-зрелищных мероприятий и выставок. Вместимость арены будет снижена с 45 тыс. до 37,9 мест.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай опасается глобального "эффекта домино" из-за протекционизма США
2
В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар
3
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
6
Песков не стал говорить про отставку Тулеева, напомнив позицию Путина
7
Власти Кузбасса не имеют информации о возможной отставке Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама