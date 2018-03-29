ФК "Ростов" переедет на новый стадион играть тестовые матчи после 1 апреля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" переедет на новый стадион "Ростов-Арена", построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, после 1 апреля и уже там будет готовиться к тестовым матчам. Об этом сообщил журналистам руководитель тренировочной площадки домашнего стадиона футболистов "Олимп-2" Юрий Сафронов.

"Мы уже провели первый матч с футбольным клубом "Зенит", 1 апреля мы проводим матч с "ЦСКА", после этого клуб ("Ростов") переезжает на тестовые матчи на "Ростов- Арену" и с 1 апреля на стадион заходит компания, которая по тендеру выиграла обслуживание и подготовку футбольных полей [к чемпионату мира по футболу]", - пояснил он.

Футбольный клуб "Ростов" проведет три тестовых матча на "Ростов-Арене" в рамках чемпионата РФПЛ. 15 апреля "Ростов" встретится с клубом "СКА-Хабаровск", 29 апреля - с "Тосно", 13 мая - с екатеринбургским "Уралом". Как сообщал ранее ТАСС министр по физкультуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, на матче со "СКА-Хабаровск" ожидается около 13 тысяч зрителей, на игре с "Тосно" - более 24 тысяч, а на третьем тестовом матче - полная загрузка, 45 тыс.

Как сообщалось ранее, в марте стадион "Ростов-Арена", построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, был введен в эксплуатацию. По завершении чемпионата стадион "Ростов-Арена" будет использоваться для проведения соревнований отечественного и международного уровня по футболу, а также спортивных, культурно-зрелищных мероприятий и выставок. Вместимость арены будет снижена с 45 тыс. до 37,9 мест.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).