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Саввиди вынесен трехлетний запрет на посещение футбольных матчей из-за угроз судье

Спорт
29 марта, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Президент греческого ПАОКа во время матча против АЕКа вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба

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Президент ФК ПАОК Иван Саввиди

Президент ФК ПАОК Иван Саввиди

© EPA-EFE/STR

ТАСС, 29 марта. Президенту футбольного клуба ПАОК Ивану Саввиди вынесен трехлетний запрет на посещение футбольных матчей за угрозы судье в игре 25-го тура чемпионата Греции против АЕКа. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Греции.

Матч ПАОК - АЕК проходил 11 марта в Салониках и был прерван из-за беспорядков. Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда. По словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол.

После этого инцидента футбольный прокурор Константинос Симитоглоу возбудил дело в отношении российского бизнесмена и клуба ПАОК по статье "запугивание должностных лиц".

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