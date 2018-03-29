Саввиди вынесен трехлетний запрет на посещение футбольных матчей из-за угроз судье

ТАСС, 29 марта. Президенту футбольного клуба ПАОК Ивану Саввиди вынесен трехлетний запрет на посещение футбольных матчей за угрозы судье в игре 25-го тура чемпионата Греции против АЕКа. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Греции.

Матч ПАОК - АЕК проходил 11 марта в Салониках и был прерван из-за беспорядков. Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда. По словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол.

После этого инцидента футбольный прокурор Константинос Симитоглоу возбудил дело в отношении российского бизнесмена и клуба ПАОК по статье "запугивание должностных лиц".