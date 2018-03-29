Ласицкене: IAAF хочет запугать ВФЛА возможным лишением атлетов нейтрального статуса

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), заявляющая о возможном лишении российских спортсменов их временного нейтрального статуса, пытается запугать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и заставить ее больше отчитываться перед IAAF о своих шагах по профилактике и борьбе с допингом. Такое мнение журналистам высказала чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

6 марта на пресс-конференции после окончания совета IAAF глава организации Себастьян Коу и руководитель рабочей группы IAAF по России Руне Андерсен заявили, что допускают возможность запрета на участие в международных стартах всех российских спортсменов, включая и тех, кто сейчас имеет индивидуальные разрешения от IAAF, если ВФЛА не примет активные действия по реализации критериев своего восстановления.

"Как всегда первая мысль после услышанного: "Что?", - призналась Ласицкене, получившая нейтральный статус в апреле 2017 года. - Но после, когда уже на трезвую голову оцениваешь ситуацию, понимаешь, что они просто хотят нас запугать, поскольку технически им это будет очень сложно сделать".

"Как можно у нас отнять даже нейтральный статус? Они же не могут сказать, что два года я их устраивала, а теперь - нет. Поэтому они хотят, чтобы мы больше отчитывались, делали. Но я думаю, что федерация и мы своими результатами делаем все возможное, чтобы доказать, что мы чисты и честны, прежде всего перед собой", - подытожила спортсменка.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.