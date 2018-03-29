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Саввиди не откажется от спонсорства ПАОКа после запрета на посещение футбольных матчей

Спорт
29 марта, 15:10 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 29, марта. /ТАСС

Помимо запрета посещать матчи, на президента греческого клуба ПАОК были наложены санкции в виде денежного штрафа в размере €100 тыс.

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Президент футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди

Президент футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди

© AP

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Президент футбольного клуба ПАОК российский бизнесмен Иван Саввиди не намерен отказываться от спонсорства команды после вынесения в его отношении трехлетнего запрета на посещение футбольных матчей. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе предпринимателя.

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Президент ФК ПАОК Саввиди извинился за свое поведение во время матча с АЕКом

В четверг пресс-служба чемпионата Греции сообщила, что Саввиди вынесен трехлетний запрет на посещение футбольных матчей за угрозы судье в игре 25-го тура чемпионата Греции против АЕКа.

"Не намерен", - сказала ТАСС представитель Саввиди, отвечая на вопрос, не откажется ли бизнесмен от спонсорства клуба в связи с запретом на посещение матчей.

Матч ПАОК - АЕК проходил 11 марта в Салониках и был прерван из-за беспорядков. Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда. По словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол.

Помимо запрета посещать матчи, на Саввиди были наложены санкции в виде денежного штрафа в размере €100 тыс. Также ПАОКу засчитано техническое поражение со счетом 0:3 в матче с АЕКом.

После этого инцидента футбольный прокурор Константинос Симитоглоу возбудил дело в отношении российского бизнесмена и клуба ПАОК по статье "запугивание должностных лиц". По словам представителя бизнесмена, по этому делу решение еще не принято.

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