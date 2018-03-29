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Левников считает включение Карасева в список арбитров ЧМ-2018 успехом школы судейства РФ

Спорт
29 марта, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Бывший судья международной категории Николай Левников, работавший на чемпионате мира 1998 года назвал попадание российской бригады судей на чемпионат мира заслуженным

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Николай Левников

Николай Левников

© Игорь Уткин/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Включение бригады российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым в список судей, которые будут работать на матчах чемпионата мира 2018 года, является большим успехом российской школы судейства. Такое мнение ТАСС выразил бывший судья международной категории Николай Левников, работавший на чемпионате мира 1998 года.

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Ранее пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) объявила о том, что российская бригада судей во главе с Карасевым попала в список арбитров на ЧМ-2018. Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

"Надо поздравить Сергея и двух его помощников с тем, что они оказались в числе десяти бригад от Европы на чемпионате мира. Это очень большой успех и самих ребят, и всей нашей школы судейства, - подчеркнул Левников. - Попасть на чемпионат мира для каждого арбитра - мечта и цель, которую он перед собой ставит, если человек амбициозный. В то же время это и огромная ответственность".

Эксперт назвал попадание российской бригады судей на чемпионат мира заслуженным. "На протяжении четырех лет они конкурировали с судьями из многих стран, в первую очередь европейских. Случайно на такой турнир не попадают, они этого заслужили своей работой, отношением к делу, знаниями", - отметил Левников.

"ФИФА на протяжении последнего года проводила много турниров и сборов, где они отбирали судей. Надо было сдать очень серьезные тесты по физической подготовке и экзамены по правилам игры, плюс судить матчи крупных турниров. Сергей с помощниками были на хорошем уровне. Если бы наша бригада не попала на чемпионат мира, это было бы плохо не только для российской школы судейства, но и для всего футбола", - добавил он.

Последним российским главным арбитром, обслуживающим матчи чемпионата мира, был Валентин Иванов, работавший на турнире 2006 года в Германии.

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