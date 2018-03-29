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РУСАДА включило в пул тестирования атлета Моргунова, которого IAAF убрала из своего списка

Спорт
29 марта, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В мартовский пул вошли Алена Лутковская (прыжки с шестом), Софья Палкина (метание молота) и Полина Миллер (бег), а Тимур Моргунов, наоборот, был из него исключен

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Тимур Моргунов

Тимур Моргунов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 29 марта уведомило Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) о включении в свой пул тестирования прыгуна с шестом Тимура Моргунова, которого Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) исключила из своего пула. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова.

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29 марта IAAF на своем официальном сайте опубликовала новый международный пул допинг-тестирования, в который в настоящее время входят 58 россиян. По сравнению с январских пулом их представительство увеличилось на два человека. В мартовский пул вошли Алена Лутковская (прыжки с шестом), Софья Палкина (метание молота) и Полина Миллер (бег), а прыгун Тимур Моргунов, наоборот, был из него исключен.

"Новый пул тестирования IAAF пришел в нашу федерацию задолго до того, как он был опубликован на официальном сайте, - отметила Иконникова. - Уже тогда мы обнаружили, что Тимура Моргунова в нем нет. Мы сразу поставили в известность об этом РУСАДА, и сегодня нам пришло уведомление о том, что этот спортсмен включен в национальный регистрируемый пул РУСАДА, поэтому непрерывное пребывание в пулах допинг-тестирования у него остается".

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Непрерывное нахождение в пулах допинг-тестирования на протяжении 12 месяцев является одним из основных условий получения российскими легкоатлетами нейтрального статуса.

В начале февраля IAAF отклонила заявку Моргунова на получение нейтрального статуса по причине того, что спортсмен к тому времени пребывал в пуле тестирования меньше положенных 12 месяцев.

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