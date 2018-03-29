РУСАДА включило в пул тестирования атлета Моргунова, которого IAAF убрала из своего списка

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 29 марта уведомило Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) о включении в свой пул тестирования прыгуна с шестом Тимура Моргунова, которого Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) исключила из своего пула. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова.

29 марта IAAF на своем официальном сайте опубликовала новый международный пул допинг-тестирования, в который в настоящее время входят 58 россиян. По сравнению с январских пулом их представительство увеличилось на два человека. В мартовский пул вошли Алена Лутковская (прыжки с шестом), Софья Палкина (метание молота) и Полина Миллер (бег), а прыгун Тимур Моргунов, наоборот, был из него исключен.

"Новый пул тестирования IAAF пришел в нашу федерацию задолго до того, как он был опубликован на официальном сайте, - отметила Иконникова. - Уже тогда мы обнаружили, что Тимура Моргунова в нем нет. Мы сразу поставили в известность об этом РУСАДА, и сегодня нам пришло уведомление о том, что этот спортсмен включен в национальный регистрируемый пул РУСАДА, поэтому непрерывное пребывание в пулах допинг-тестирования у него остается".

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Непрерывное нахождение в пулах допинг-тестирования на протяжении 12 месяцев является одним из основных условий получения российскими легкоатлетами нейтрального статуса.

В начале февраля IAAF отклонила заявку Моргунова на получение нейтрального статуса по причине того, что спортсмен к тому времени пребывал в пуле тестирования меньше положенных 12 месяцев.