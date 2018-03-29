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Сорокин: ФИФА признает высокую квалификацию арбитров из РФ, пригласив Карасева на ЧМ-2018

Спорт
29 марта, 18:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Российский арбитр будет представлен на мировом первенстве впервые с 2006 года

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Включение российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым в список судей чемпионата мира по футболу 2018 года является признанием высокой квалификации российских арбитров со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

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Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что российская бригада арбитров во главе с Карасевым будет работать на матчах чемпионата мира в России. Помогать ему будут Тихон Калугин и Антон Аверьянов. Карасев в последние годы является единственным российским арбитром, который работал на крупных международных турнирах.

"Это решение - признание высокой квалификации российских арбитров. Очень хорошо, что наши судьи будут работать на чемпионате мира. Поздравляю ребят", - сказал Сорокин.

Российский судья будет представлен на мировом первенстве впервые с 2006 года, тогда на турнире в Германии работал Валентин Иванов.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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