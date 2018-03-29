СМИ: футболист "Краснодара" Смолов может перейти в "Вест Хэм" до начала ЧМ-2018

ТАСС, 29 марта. Нападающий "Краснодара" и сборной России по футболу Федор Смолов может перейти в английский "Вест Хэм" до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, стоимость трансфера может составить от £10 до £13 млн, ранее "Вест Хэм" уже пытался взять нападающего в аренду в зимнее трансферное окно, однако "Краснодар" ответил отказом.

Смолов перешел в "Краснодар" в 2015 году, в составе команды он два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В нынешнем сезоне он сыграл 16 матчей за "Краснодар" и забил 12 голов. В активе форварда 30 матчей за сборную России и 12 голов.

Чемпионат мира - 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.