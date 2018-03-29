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Финский нападающий Толванен подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ "Нэшвилл"

Спорт
29 марта, 21:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Нападающий будет выступать в команде под 11-м номером

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Эли Толванен

Эли Толванен

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 29 марта. Финский нападающий Эли Толванен подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Ранее в четверг 18-летний хоккеист провел первую тренировку в клубе. Толванен будет выступать под 11-м номером.

Толванен дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 23 августа 2017 года, в первом же матче против минского "Динамо" он оформил хет-трик, став первым хоккеистом, которому удалось забросить три шайбы в первом матче лиги, он также стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. В нынешнем сезоне игрок провел 60 матчей, забросил 25 шайб, в том числе шесть в плей-офф, и сделал 18 передач. Также финскому форварду принадлежит рекорд КХЛ по результативности среди игроков до 20 лет. Толванен принимал участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, где стал третьим в списке бомбардиров турнира, в пяти матчах забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач.

26 марта финн досрочно расторг контракт с "Йокеритом" и отправился в США для подписания соглашения с "Нэшвиллом". Хоккеист был задрафтован в 2017 году "Нэшвиллом" под общим 30-м номером.

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