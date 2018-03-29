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Дисциплинарная комиссия по допинговому делу боксера Альвареса перенесена на 18 апреля

Спорт
29 марта, 22:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Также отменены слушания 30 марта

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ТАСС, 29 марта. Дисциплинарная комиссия по делу о положительном результате допинг-пробы мексиканского боксера Сауля Альвареса перенесена на 18 апреля. Об этом сообщает Boxingscene.com.

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Спортивная комиссия штата Невада подала жалобу на Альвареса, из-за чего дисциплинарная комиссия, запланированная на 10 апреля, перенесена на 18 апреля. Также отменены слушания 30 марта.

В начале марта стало известно, что допинг-проба Альвареса, взятая в рамках добровольного тестирования в преддверии повторного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат на кленбутерол. В заявлении промоутерской компании отмечалось, что запрещенное вещество попало в организм боксера с зараженным мясом, из-за которого в последние годы пострадали десятки мексиканских спортсменов. Дополнительные пробы, сданные спортсменом 2, 5 и 9 марта, дали отрицательный результат.

Повторный поединок между Головкиным и Альваресом запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе. Первый поединок между боксерами состоялся 17 сентября и завершился ничьей.

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