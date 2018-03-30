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Каррера надеется, что "Тосно" не будет запираться в обороне в матче РФПЛ со "Спартаком"

Спорт
30 марта, 18:14 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 30, марта. /ТАСС

Главный тренер "Спартака" считает, что футболисты "Тосно" играют в несколько другой футбол, чем "СКА-Хабаровск"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© EPA-EFE/LUIS TEJIDO

ТАРАСОВКА /Московская область/, 30 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера надеется, что "Тосно" не будет запираться в обороне в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

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В субботу "Спартак" примет на своем поле "Тосно" в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19:00 мск. Встреча первого круга между соперниками закончилась со счетом 2:2.

"Нельзя сказать, что нам не повезло в первом матче - мы сами облажались. Тогда мы были уверены, что три очка у нас в кармане, но в футболе до свистка судьи ничего не решено. Посмотрим, как соперник будет располагаться на поле и сделаем все, чтобы победить", - сказал Каррера.

"Каких-то тонкостей (про новых и ушедших игроков "Тосно" - прим ТАСС) я не знаю, - продолжил специалист. - Но эта команда играет в футбол и может затруднить нам игру. Надеюсь, что "Тосно" не будет запираться на своей половине поля. Они играют в несколько другой футбол, чем "СКА-Хабаровск".

"[Павел ]Погребняк не любит "Спартак"? Тогда я тоже его не люблю", - заключил главный тренер "Спартака".

"Спартак" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка. Лидирует "Локомотив", у которого 49 баллов и одна игра в запасе.

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