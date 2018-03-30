Брагин вызвал 28 хоккеистов для подготовки к Турниру четырех наций

ТАСС, 30 марта. Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин вызвал 28 хоккеистов на сбор перед Турниром четырех наций. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В сборную вызваны вратари: Данил Тарасов ("Толпар"), Кирилл Устименко ("Динамо", Санкт-Петербург), Шамиль Шмаков ("Сибирские Снайперы"), защитники: Вениамин Баранов, Иван Васин (оба - "Динамо", Санкт-Петербург), Артем Волков, Аким Тришин (оба - МХК "Спартак"), Богдан Денисевич ("Мамонты Югры"), Илья Морозов ("Сибирь"), Савелий Ольшанский ("Стальные Лисы"), Семен Переляев ("Ладья"), Вадим Шепелев ("Чайка"), Глеб Шутов ("Омские Ястребы"), нападающие: Михаил Бицадзе ("Динамо", Балашиха), Артем Галимов ("Барс"), Герман Грачев ("Алмаз"), Евгений Каницкий ("Кузнецкие Медведи"), Максим Марушев ("Ирбис"), Максим Мельников ("Омские Ястребы"), Иван Муранов (МХК "Динамо"), Александр Оськин, Даниил Скориков (оба - "Толпар"), Степан Старков ("Сочи"), Егор Филин ("Красная Армия"), Михаил Шалагин (МХК "Спартак"), Никита Шашков ("Сибирские Снайперы"), Павел Шэн, Александр Яремчук (оба - "Мамонты Югры").

На турнир отправятся 23 игрока. Турнир четырех наций пройдет в чешском Годонине. 6 апреля сборная России сыграет с финнами, 7 апреля - с чехами, 8 апреля - со словаками.