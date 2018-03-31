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Около 300 тысяч билетов продано на игры чемпионата мира по хоккею в Дании

Спорт
31 марта, 11:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Турнир пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая

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МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Порядка 300 тысяч билетов продано на матчи чемпионата мира по хоккею 2018 года, который пройдет в Дании. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Турнир пройдет в столице Дании Копенгагене на "Роял Арене" (вместимостью 12,5 тысяч зрителей) и Хернинге (11 тысяч зрителей) с 4 по 20 мая. Сборная России сыграет в Копенгагене, тогда как хозяева турнира - в Хернинге.

"Уже продано порядка 300 тысяч билетов. Я не ожидаю, что все билеты будут проданы, поскольку в том же Копенгагене живет чуть больше 700 тысяч зрителей. Немало игр проходит в дневное время и очень сложно продать билеты", - сказал Фазель.

Глава IIHF надеется, что будут проданы все билеты на матчи сборной Дании. "Ожидаю интерес к таким командам как сборные России, Канады. Надеюсь на шведов, поскольку очень близко тут находится Мальмё. Но цифра в 300 тысяч - это не так плохо", - отметил Фазель.

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Россияне в группе А на предварительной стадии сыграют с командами Франции, Австрии, Белоруссии, Чехии, Швейцарии, Словакии и Швеции.

IIHF больше волновалась за Магнитогорск, чем за Челябинск

Ближайший чемпионат мира по хоккею среди юниоров (игроки до 18 лет) пройдет в Магнитогорске и Челябинске с 19 по 29 апреля. Челябинский "Трактор" в настоящий момент играет в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В случае выхода в финал игры чемпионата мира и "Трактора" пересекутся 20 и, если потребуется, 24 апреля. Ранее пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области сообщила ТАСС, что в таком случае игры чемпионата мира пройдут утром и днем, а матч с участием "Трактора" и его соперника по финалу - вечером.

"Мы больше обсуждали возможную ситуацию с Магнитогорском, чем с Челябинском ("Металлург" проиграл во втором раунде плей-офф "Ак Барсу" - прим. ТАСС). Считаю, что Челябинску очень интересно было бы провести чемпионат мира среди юниоров, и нам нужно будет решить эту проблему", - отметил Фазель.

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