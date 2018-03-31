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СМИ: Рикко Гросс может стать главным тренером сборной Австрии по биатлону

Спорт
31 марта, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Австрийская ассоциация лыжного спорта в апреле намерена подписать договор с немецким специалистом

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс

© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

ТАСС, 31 марта. Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс может возглавить команду Австрии. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

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Отмечается, что Австрийская ассоциация лыжного спорта намерена подписать договор с немецким специалистом в апреле, так как в настоящее время у него действует контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). 47-летний Гросс заменит на посту главного тренера австрийской сборной Райнхарда Гёсвайнера, который будет работать с молодежью.

Также сообщается, что перед Гроссом будет поставлена задача вернуть максимальную квоту в Кубке мира. В прошедшем сезоне австрийцы заняли шестое место в Кубке наций и в следующем сезоне смогут выставлять на одну гонку только пять биатлонистов. Кроме того, Гросс должен будет привлекать в команду больше молодых спортсменов и довести их до уровня лидеров сборной.

Гросс работает в сборной России с августа 2015 года, с 2011 по 2015 год входил в тренерский штаб женской сборной Германии. В пятницу СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной. По итогам Кубка мира сборная России повторила худший результат по числу побед на этапах (две), женская команда не заняла ни одного призового места.

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