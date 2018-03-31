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Сироткин заявил, что провел не самую лучшую работу на Гран-при Австралии

Спорт
31 марта, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Российский пилот команды "Уильямс" сошел с дистанции на шестом круге гонки

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Сергей Сироткин

Сергей Сироткин

© EPA-EFE/DAVE ACREE

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс", пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин заявил, что провел не самую лучшую работу во время гонки Гран-при Австралии. Об этом рассказал журналистам.

Дебютировавший в "Формуле-1" Сироткин сошел с дистанции на шестом круге гонки.

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"Нехватка темпа расстраивает в гонке, я не сделал всю работу, - сказал Сироткин. - Меня больше беспокоил не результат, а то, что я не получил опыта, на который рассчитывал. По сути, кроме старта нам опираться было не на что. В плане результата мы имеем то, что имеем, я не думал о результате, а больше о работе".

"Касаясь своего потенциала, который мог бы быть раскрыт в Мельбурне, я провел со своей стороны не самую лучшую работу. Это отразилось на реальной расстановке сил, конкретно в тех обстоятельствах, в которых я был. Если мы проанализируем, все просчитаем по цифрам, в том числе условия на топливо, мы получим более перспективную картину. Рассчитываю, что в Бахрейне все пройдет гладко и стабильно", - отметил спортсмен.

Следующий этап Гран-при "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 6 по 8 апреля. "В Бахрейне будет важно закрепиться в конце средней группы, стабильно заезжать во второй сегмент, бороться за очки, надеюсь, что начиная с Бахрейна, все пойдет так, как и должно, - добавил Сироткин. - Перед любой трассой мы не знаем, где будет лучше, где хуже, будем стараться извлечь больше из машины. Трасса в Бахрейне трудная, в плане перегрева резины, здесь думаешь только о том, чтобы ее не перегреть".

В январе 2018 года Сироткин заключил однолетний контракт с командой "Уильямс". Он стал третьим российским гонщиком в истории "Формулы-1" после Виталия Петрова и Даниила Квята.

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