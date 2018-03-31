Ан и Елистратов завоевали золото чемпионата России по шорт-треку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан одержал победу на дистанции 500 метров на чемпионате России по шорт-треку, который проходит в Санкт-Петербурге.

Он показал время 41,929 секунды. Вторым стал олимпийский чемпион Семен Елистратов (отставание 0,072 секунды). Третье место занял Сергей Милованов (+0,174).

Елистратов одержал победу на дистанции 1500 метров, показав время 2 минуты 39,410 секунды. Ан стал вторым (+0,096), Александр Шульгинов - третьим (+0,155).

Софья Просвирнова выиграла золото на дистанции 500 метров (45,567). Второй стала Эмина Малагич (+0,091), третьей - Татьяна Бородулина (+0,212). Бородулина также одержала победу на дистанции 1500 метров (2.30,782), второе место заняла Екатерина Константинова (+0,065), третье - Екатерина Ефременкова (+0,140).

Чемпионат России проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнований. Турнир завершится в воскресенье.

Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в числе которых Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян и Артем Козлов. Из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) российские спортсмены выступали в Южной Корее под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

Россияне могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашения от Международного олимпийского комитета. Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер- министра РФ Дмитрия Медведева. Победитель получит 4 млн рублей, серебряный призер - 2,5 млн рублей, бронзовый призер - 1,7 млн рублей, что эквивалентно размеру вознаграждений медалистам Олимпиады.