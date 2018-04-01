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Мыскина покинет пост капитана женской сборной России по теннису

Спорт
1 апреля, 16:59 дата обновления: 1 апреля, 17:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Бывшая теннисистка сохранит пост вице-президента ФТР

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Анастасия Мыскина

Анастасия Мыскина

© EPA/MAXIM SHIPENKOV, архив

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина написала заявление об отставке с этого поста, однако остается вице-президентом Федерации тенниса России. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Настя написала заявление об уходе, но она остается вице-президентом нашей федерации, у нее непочатый край работы. Она остается в нашей команде, и мы ее очень любим, - сообщил Тарпищев. - А что касается должности капитана, то говорить об этом можно будет после 2 апреля, когда пройдет заседание правления Федерации тенниса России".

Тарпищев отметил, что долгое время вопрос достижения высокого результата в командных соревнованиях не ставился. "Настя попала в тот сложный период, когда на протяжении ряда лет высокой задачи в командных соревнованиях не ставилось - из-за экономического спада было тяжело собирать команду, заключать договора. Такие соревнования были больше важны с точки зрения воспитания спортсмена, как подготовку молодежи, система обучения. Более менее-стабильные деньги у нас появились 2-3 года назад", - рассказал президент ФТР.

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Тарпищев сообщил, что на подходе молодые спортсмены: "Сейчас подходит молодежь, которая выигрывает турниры до 16 лет, и, думаю, у ребят через три года реально выиграть Кубок Дэвиса. Пришло время замахиваться на результат, мы пытаемся сделать контрактно-договорную систему, чтобы ведущие спортсмены участвовали в командных турнирах. Это дает возможность методической работы со спортсменами. Такая возможность у нас появилась с приходом в большой спорт Андрея Бокарева".

"У Насти в работе с молодежью непочатый край, а смена тренеров - это не сенсация, и не трагедия. Она остается в обойме, и не исключено, что захочет вернуться на этот пост", - подчеркнул Тарпищев.

Мыскина стала капитаном женской сборной в январе 2014 года. Это прозошло перед четвертьфиналом Кубка Федерации российской команды и сборной Австралии. Самым высоким результатом Мыскиной как капитана стал выход ее команды в финал Кубка Федерации в 2015 году, где россиянки уступили чешским соперницам.

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