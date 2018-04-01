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Тарпищев: Андреев является главным кандидатом на пост капитана сборной России по теннису

Спорт
1 апреля, 17:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В воскресенье стало известно, что Анастасия Мыскина написала заявление об уходе с поста капитана женской сборной

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Основным кандидатом на пост капитана женской сборной России по теннису является Игорь Андреев. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В воскресенье стало известно, что Мыскина написала заявление об уходе с поста капитана женской сборной.

"Андреев является не единственным, но основным кандидатом. Зависит от его желания, - сказал Тарпищев. - Мы давно хотели усилить женскую сборную тренером-мужчиной".

Мыскина стала капитаном женской сборной в январе 2014 года. Это произошло перед четвертьфиналом Кубка Федерации российской команды и сборной Австралии. Самым высоким результатом Мыскиной как капитана стал выход ее команды в финал Кубка Федерации в 2015 году, где россиянки уступили чешским соперницам.

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